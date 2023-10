Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta Natalia Gordienko a dezvaluit, in cadrul emisiunii „ Neredact at”, cu Rodica Cioranica, daca s-a mutat sau nu cu traiul la Moscova, așa cum se zvonește in targ. De asemenea, artista a vorbit și despre viața personala. Daca este sau nu intr-o relație de dragoste la moment, vedeți mai jos.

- Un barbat in varsta de 34 de ani este documentat de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa introduca ilegal in țara mai multe genți pentru femei. Potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat la PTF Leușeni. La vama s-a prezent un barbat care se afla la volanul unui microbuz de model „Mercedes…

- Un barbat in varsta de 45 de ani este documentat de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa introduca ilegal in țara mai multe telefoane mobile, care ar valora circa 14.000 de euro. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat la PTF Leușeni. La vama s-a prezent un barbat care se afla…

- Eveniment inedit pentru județul Maramureș, dar și pentru orașul Baia Mare. Dupa ce anul acesta au facut istorie, cu galele de kickboxing organizate, in Brașov și Suceava reprezentanții circuitului internațional, Colosseum Tournament organizeaza in data de 20 octombrie 2023 a 40-a ediție a promoției.…

- Prima luna de toamna aduce pe HBO Max titluri noi, personalitati puternice si nume sonore. „Kim vs. Kanye: Divortul”, „Un barbat pe nume Otto”, „Furios si iute”, „Batman: Sufletul dragonului”, „Green Lantern: Fereste-te de puterea mea!” vor fi difuzate de postul TV.„Kim vs. Kanye: Divortul” aduce…

- Doi romani care lucreaza in Italia au fost arestați de carabinieri, dupa ce concubina unuia dintre ei a fost gasita moarta. Anchetatorii au indicii ca cei doi suspecți au ucis-o pe tanara din Rep.Moldova și au facut sa para ca aceasta s-a sinucis.

- Politistii de frontiera au depistat in primele 6 luni 150 de persoane care au prezentat documente false sau falsificate, in punctele de trecere a frontierei. Peste 300 de documente false sau falsificate au fost identificate de politistii de frontiera in acest an. In punctele de trecere ale frontierei,…