- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, a anuntat ca Tarom ar putea deveni profitabil in 4-5 ani, dupa respectarea planului de restructurare, informeaza Agerpres. Lucian Bode a declarat ca preocuparea ministerului este sa duca la bun sfarsit planul de restructurare…

- Compania TPF Inginerie SRL a castigat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru constructia nodului rutier Comarnic Nord cu o oferta de aproximativ 1,369 milioane de lei, fara TVA, a anuntat marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Lucrarile pentru finalizarea magistralei de metrou M5 merg inainte, cu sau fara sprijinul primarului general al Capitalei, iar darea in trafic a metroului, cu calatori, se va face conform ultimelor termene asumate de cei implicati, da asigurari ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…

- Seful Executivului, Ludovic Orban,si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, este prezenti la Aeroportul International Brasov, urmand sa inspecteze santierul Terminalului de pasageri, aflat intr-o faza avansata de constructie. Programul va continua cu o vizita la amplasamentul…