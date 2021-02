VIDEO/ Bătaie în mall. Patru tineri se lovesc cu pumnii și picioarele sub ochii paznicilor Patru tineri s-au batut marți seara, 2 februarie, in incinta mall-ului Electroputere din Craiova. Imaginile suprinse pe holul centrului comercial arata cum tinerii se lovesc cu pumnii și picioarele, iar la cațiva metri distanța, paznicii se uita la ei. https://static.sursazilei.ro/wp-content/uploads/2021/02/bataie-mall.mp4 “In cursul acestei zile, polițiștii Sectiei 3 Poliție Craiova au fost sesizați cu privire […] The post VIDEO/ Bataie in mall. Patru tineri se lovesc cu pumnii și picioarele sub ochii paznicilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

