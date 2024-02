Stiri pe aceeasi tema

- O situație șocanta a avut loc, de curand, pe o strada din Botoșani. 11 persoane din doua bande rivale s-au luat la bataie sub sub ochii ingroziți ai trecatorilor. Oamneii legii au intervenit de urgența pentru a-i calma pe barbații care aveau la ei ciocane și rangi.

- Un incident neobișnuit s-a consumat, duminica la orele amiezii, pe o strada din municipiul Slatina. Doi polițiști s-au luat la bataie in trafic dupa o altercație in trafic. Unul dintre polițiști a ajuns la spital, iar Poliția a deschis o ancheta, scrie Mediafax. „La fata locului, s-au deplasat politistii…

- Un eveniment rutier care ar fi urmat unei șicanari in trafic s-a petrecut in dimineața zilei de 30 decembrie 2023, in municipiul Slatina. Un barbat care ar fi vrut sa-i ceara socoteala unui alt șofer a fost lovit cu mașina.