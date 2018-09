Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi rusi acuzati de Londra ca l-au otravit pe fostul spion dublu rus Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia in Anglia au confirmat joi ca s-au deplasat in martie la Salisbury, sustinand insa ca s-au aflat acolo in calitate de turisti, potrivit AFP. Intervievati de canalul de televiziune pro-Kremlin,…

- Cei doi barbati acuzati de autoritatile britanice ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal si pe fiica sa cu un agent neurotoxic in orasul Salisbury din Marea Britanie au declarat pentru postul rus de televiziune RT ca au vizitat orasul, dar ”in calitate de turisti”, anunta CNN.

- Rusia a identificat cei doi barbați acuzați de Londra ca au otravit un fost spion rus, Serghei Skripal, și pe fiica acestuia in Anglia, a anunțat miercuri Vladimir Putin, care susține insa ca este vorba de "civili" și ca nu e vorba de nimic

- Cei doi rusi suspectati de Londra ca i-au otravit cu agent neurotoxic Noviciok pe fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia Iulia s-au dat drept oameni de afaceri din Sankt Petersburg pentru a putea obtine viza britanica, scrie agerpres.ro.

- Secretarul de stat britanic pentru securitate, Ben Wallace, l-a acuzat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca este „in ultima instanta" vinovat de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Anglia, relateaza AFP.

- Procurorii britanici au declarat miercuri ca au suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare doi cetateni rusi pentru conspiratie la asasinarea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei lui, Yulia, in Anglia, in luna martie.

- Procurorii britanici au spus miercuri ca au dovezi suficiente pentru a inculpa doi ruși de conspirație la uciderea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, in Anglia, in luna martie, relateaza Reuters.

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu.