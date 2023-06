Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante, surprinse de o camera de supraveghere. O caruța in care se aflau patru persoane printre care și doi copii a fost spulberata de o mașina. Totul s-a intamplat pe un drum județean din localitatea Calinești, județul Argeș. Va avertizam ca urmeaza imagini și detalii cu un puternic impact…

- O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita violent de o mașina, pe viaduct, in regiunea centrului cmercial Shopping MallDova. Potrivit martorilor, femeia traversa strada neregulamentar chiar langa o trecere subterana pentru pietoni. Imagini de la fața locului au fost publicate…

- Un autoturism s-a rasturnat cu puțin timp in urma, in apropierea stației Rompetrol de la ieșirea din Arad, in Gai, spre Zona Industriala Vest. O persoana a ramas incarcerata, conform primelor detalii oferite de ISU Arad. „Accident rutier, autoturism rasturnat, Zona Industriala Vest, o victima incarcerata,…

- Eveniment Accident rutier pe raza localitații Moldoveni / Mașina serios avariata, șoferul a scapat cu contuzii ușoare mai 4, 2023 09:00 Joi dimineața, inca un alt accident rutier s-a produs in comuna Islaz, dupa ce luni, trei barbați au ajuns la spital in urma unui eveniment rutier. De data aceasta,…

- ISU Teleorman a pus in aplicare, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident pe DN 6. In accident este implicat un microbuz si o masina. Autoritatile din Teleorman intervin, luni, pe DN 6, la iesire din Alexandria spre Bucuresti, la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de…

- Un autoturism a fost lovit duminica seara de un tren la Roșiești, județul Vaslui, potrivit realitateadevaslui.net .In accident sunt implicate un autoturism și o garnitura de tren. Detașamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Marti, 18 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul unui…

- Accident pe strada Principala din Cojasca. Din primele date oferite de IPJ Dambovița, un autoturism condus de o femeie de 33 de ani, ar fi parasit partea carosabila, intrand intr-un șanț. In urma impactului, a rezultat ranirea ușoara a 3 persoane. La fata locului a acționat Garda Cornești cu o autospeciala…