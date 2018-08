Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul doi mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 5.669.360 dolari, dupa ce a dispus cu 6-4, 6-4 de germanul Peter Gojowczyk, in primul sau meci la editia din acesta an a…

- Marius Copil (27 de ani, 92 ATP), singurul jucator roman aflat pe tabloul masculin de la Cincinnati, a reușit o victorie deosebit de importanta in primul tur al turneului Masters 1000 din Statele Unite. Romanul l-a invins in primul tur pe neamțul Philpp Kohlscreiber (34 de ani, 35 ATP, fost numar 16),…

- Celebrul tenisman elvetian Roger Federer, care a implinit 37 de ani pe 8 august, a asigurat pentru L'Equipe ca nu este "ruginit" si a mentionat ca la varsta sa trebuie sa fie atent la gestionarea efortului. Federer, ce a renuntat sa joace saptamana trecuta la Toronto, va debuta in noaptea de marti…

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) s-a retras luni seara din cadrul Rogers Cup, urmatorul turneu de Masters din ATP, care incepe pe 3 august. Elvețianul, finalist anul trecut, a luat decizia de a sari peste turneul din Canada pentru a fi cat mai odihnit pentru US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul titlului, a ajuns la noua victorii consecutive fara set pierdut la Wimbledon, unde s-a calificat in turul 3 invingandu-l miercuri pe slovacul Lukas Lacko, 6-4, 6-4, 6-1. N.2 mondial, care incearca sa castige pentru a noua oara trofeul la Londra, va juca…

- Caroline Wozniacki a trecut de primul tur de la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi cu americanca Danielle Rose Collins (42 WTA), scor 7-6(2), 6-1. Daneza a trait periculos primul set, care s-a decis la tie-break, scor 7-2, insa actul al doilea a fost unul fara istoric. Ocupanta locului doi…

- Turul doi de la Roma a venit cu multe surprize in ceea ce priveste intrecerea baieților, Grigor Dimitrov (favorit trei), Dominic Thiem (6) și John Isner (8) fiind eliminați prematur de la Foro Italico. Si-au facut meciurile ușoare Rafael Nadal (6-1, 6-0 cu Damir Dzumhur) și Novak Djokovic (6-4, 6-2…