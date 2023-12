VIDEO Atmosferă de sărbătoare în fața Consiliului Județean Buzău: zeci de colindători, cu plugul şi cu capra Articolul VIDEO Atmosfera de sarbatoare in fața Consiliului Județean Buzau: zeci de colindatori, cu plugul si cu capra se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Atmosfera de sarbatoare joi la orele pranzului, la Buzau. Dupa ultima sedinta din an a consilierilor judeteni, alesii au iesit in fata sediului C.J. pentru a fi urati de cete de colindatori din tot judetul. Imbracati in straie vechi de sute de ani, mostenite din strabuni, artistii populari veniți din tot județul au jucat obiceiuri […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul FOTO Cum arata zona de vanzare a lactatelor, din Piața Centrala, dupa modernizare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Piața de lactate funcționeaza incepand de joi, 7 decembrie, intr-o noua locație, in cadrul Pieței Centrale, intrarea dinspre Piața de Flori. Prin intermediul a 5 spații…

- Duminica, 17 decembrie: Gala colindului tradițional din județul Alba – concert extraordinar cu unele dintre cele mai apreciate cete tradiționale de colindatori din Alba și din Romania, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia Gala colindului tradițional din județul Alba – concert extraordinar…

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…

- La invitația televiziunii de știri Digi24, Consiliul Județean Maramureș s-a alaturat campaniei de donare “Avem același sange”, cel mai amplu și ambițios proiect național al unei televiziuni de știri in beneficiul pacienților, organizat in colaborare cu instituții publice și centrele de transfuzie din…

- Articolul VIDEO Viscolul și ninsoarea pun stapanire pe nordul județului Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . La munte, in județul Buzau, este iarna in buna regula. Ninge de cateva ore, așa ca s-a format un strat gros de zapada. Vremea se inrautațește de la o ora la alta, in zona Bisoca.…

- Vineri, 27 octombrie, a fost prilej de mare sarbatoare si bucurie pentru copiii de la Gradinița cu P.N. Bolotești. Aceștia, impreuna cu doamnele educatoare Sandu Aurelia și Trof Cornelia, au sarbatorit „Ziua Dovleacului‟. Imbracați de sarbatoare, costumați in diferite personaje, cei mici au mers in…

- Articolul Sediul fostei Bilioteci Județene, aflat in reabilitare, vizitat de o delegație a CJ Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O delegație a Consiliului Judetean Buzau, condusa de președintele Petre Emanoil Neagu, a efectuat joi, o vizita de lucru, la sediul fostei Biblioteci Județene,…

- Articolul VIDEO Campanie de asfaltare, la Vadu Pașii. Autoritațile locale modernizeaza peste 8 kilometri de drumuri comunale se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Vremea neașteptat de buna din aceasta toamna a permis autoritaților locale din comuna Vadu Pașii sa continue campania de asfaltare a…