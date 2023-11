Stiri pe aceeasi tema

- Doua adolescente au fost reținute de polițiști dupa ce au batut doua femei pe strada. Una dintre victime are nevoie de pana la opt zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc joi seara in municipiul Miercurea Ciuc, potrivit Agerpres. „La data de 9 noiembrie, in jurul orei 23.00, politistii din…

- Din cauza razboiului din Gaza, antisemitismul este in creștere peste tot in lume. In Canada, unde societatea este printre cele mai tolerante din Occident, la Montreal au fost trase focuri de arma asupra a doua școli evreieșți.

- Doua scoli evreiesti din Montreal au fost vizate de focuri de arma in cursul noptii de miercuri spre joi, a anuntat politia canadiana, precizand ca incidentele nu s-au soldat cu raniti, relateaza AFP.

- Focuri de arma au fost trase catre doua scoli confesionale evreiesti, la Montreal, in noaptea de miercuri spre joi, fara sa se soldeze cu victime, anunta joi politia, relateaza AFP. Urme de gloante au fost gasite pe usile celor doua institutii scolare evreiesti din Montreal, joi dimineata, anunta politia.…

- Inspectoratul de Poliție Județean reacționeaza, dupa ce apropiații sportivului Daniel Borgovan au acuzat anchetatorii ca nu și-au facut treaba corespunzator in cazul evenimentului de vineri noaptea, in urma caruia a ajuns in stare grava la spital. Intr-un comunicat de presa, IPJ BN susține ca polițiștii…

- La data de 19 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 28 de ani, din Cisnadie, județul Sibiu, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lipsire de libertate, lovire sau alte violențe și…

- Un șofer beat și fara permis a lovit mașina jandarmilor incercand sa fuga. Incidentul a avut loc sambata, la Galați. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Sambata, in jurul orei 15.30, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune in municipiul Galati a observat cum, intr-o intersectie, la schimbarea…

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara fac o ancheta, dupa ce un migrant din Sri Lanka, sechestrat intr-un apartament din Timisoara de catre traficantii de migranti, a incercat sa evadeze pe fereastra, pe o franghie facuta din cearsafuri legate, insa coarda imporvizata s-a rupt,…