- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO.…

- Parinții ucigașului drogat care a ucis 2 tineri in accidentul de la 2 Mai au iești public cu declarații menționand ca ca nu doresc sa iși fereasca fiul de raspundere și vor sa contribuie la cheltuielile medicale pentru cei raniți in accident. Miruna și Mihai Pascu au reacționat printr-un comunicat remis…

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, cu cateva ore inainte ca acesta sa provoace accidentul din 2 Mai, in care au murit doi tineri, iar alți trei au fost raniți, are o vechime de sub un an și era detașat de la București pe litoral, pentru sezonul estival. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani […] The post…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Un șofer care conduce cu viteza, apoi pierde controlul volanului și lovește un stalp, doborand semaforul montat pe el, a fost surprins de camerele de supraveghere din Drobeta Turnu Severin, informeaza Actual Mehedinți. Potrivit IPJ Mehedinți, barbatul era drogat cu cocaina și nu deținea permis de conducere.…