- Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica. Forțele ruse bombardeaza centrala nucleara Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 5 Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Civilii sunt atacați fara mila in plina zi, in Ucraina. Oamenii sunt impușcați de ruși in mijlocul strazii și mor in incercarea de a fugi de acest razboi sangeros. Imaginile care circula in mediul online sunt de-a dreptul cutremuratoare.

- Ucraina susține ca peste 70 de avioane de lupta vor fi trimise ca ajutor din statele NATO: Bulgaria respinge categoric informația Ucraina susține ca peste 70 de avioane de lupta vor fi trimise ca ajutor din statele NATO: Bulgaria respinge categoric informația Forțele Aeriene din Ucraina susțin ca țara…

- Kremlinul a transmis ca o delegație rusa a ajuns in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina. Pe de cealalta parte, Zelenski a spus ca este deschis la negocieri cu Rusia dar nu intr-o țara „dinspre care zboara rachete”.

- Rușii s-au lovit de o rezistența mai determinata decat se așteptau, dar fac eforturi sa ajunga spre Kiev, ținta lor principala, spun analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului, citați de BBC.Experții militari de la Institutul pentru Studiul Razboiului, din SUA, au oferit ultima analiza a campaniei…

- Acesta atrage atentia ca vom avea un numar ridicat de victime pentru ca "rușilor nu le pasa"! Va fi teribil, mai spune generalul american. "Intotdeauna este foarte mare confuzie, mai ales la inceput, astfel ca va fi nevoie de mulți experți și de timp pentru a face lumina și sa ințelegem ce se intampla,…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…