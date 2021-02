VIDEO Aparițiile care au uluit Rusia: Câini roz și albaștri au împânzit orașele din jurul Moscovei Aparitia misterioasa intr-un oras din Rusia a unor caini ale caror blanuri aveau culori in nuante aprinse si nenaturale a uluit autoritatile locale, care incearca sa descifreze misterul ce inconjoara locul din care au venit aceste animale, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Un caine cu blana roz a fost vazut in orasul Dzerjinsk, situat la aproximativ 360 de kilometri est fata de Moscova, a informat joi un portal de stiri local. Pe retelele de socializare au fost distribuite si fotografii ce prezentau caini cu blanuri albastre, care ar fi putut sa intre in contact cu anumite deseuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

