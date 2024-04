Un splendid exemplar de ras, animal care rar este vazut de oameni, a fost filmat, zilele trecute, de camerele de monitorizare amplasate in Parcul National Munții Rodnei. Un splendid exemplar de ras a fost surprins recent inspectand teritoriul intr-o padure din Parcul Național Munții Rodnei de camerele de monitorizare amplasate aici. Potrivit Romsilva, „rasul este un pradator foarte discret, rar vazut in libertate. Traiește in libertate circa 17 ani, iar prezența acestuia este un indicator al unui ecosistem sanatos și echilibrat. Rașii se deplaseaza fara zgomot și ataca prada pe neașteptate, putand…