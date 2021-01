Stiri pe aceeasi tema

- ​Fitbit face parte de joi, oficial, din compania Google. Procesul de achizitie a început în noiembrie 2019, iar tranzactia se ridica la suma de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.

- Rusia analizeaza o posibila majorare a taxelor la exporturile de grau, preconizate in prezent la 25 de euro pe tona in perioada 15 februarie - 30 iunie, a declarat luni pentru Reuters presedintele Uniunii exportatorilor de cereale din Rusia, Eduard Zernin. Rusia, unul din cei mai mari exportatori…

- Hyperhuman primește o investiție de 500.000 de euro cu scopul de a crea o platforma digitala pentru publicarea și monetizarea de conținut pentru industria de fitness. Runda a fost condusa de EGV, cu participarea Sparking Capital și Simple Capital. Startup-ul românesc este fondat de unul dintre…

- Autoritațile au decis ca targul sa se organizeze și anul acesta in Piața Sfatului. Se vor respecta reguli stricte. Decizia s-a luat in urma consultarilor la care au luat parte Primaria Brașov, DSP, agentii economici si Prefectura județului Brașov. Incidenta cazurilor de COVID in Brașov este de 6,59/1000…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca le cere 800 de lei absolventilor pentru eliberarea anticipata a diplomei de medic, contrar prevederilor legale. Dezvaluirea este facuta de Andrei Nicolae Popa, student al Universitatii Bucuresti, care a contestat in instanta…

- Romanii ar putea plati cu 16 lei pe luna mai mult pentru a acoperi costurile de racordare la rețeaua de gaze pentru ceilalți consumatori. Calculele au fost facute pe baza promisiunilor politice ca pana in 2026 ar trebui sa fie racordați intre 1,8 și 2,1 milioane de noi consumatori. Astfel, anual, o…

- In plina pandemie, Spitalul Penitenciar Dej a obținut Nivelul II de acreditare, cel mai mare acordat vreodata unui spital din sistemul penitenciar de catre Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS). Asta inseamna ca unitații spitalicești i-au fost validate și apreciate serviciile…

- Infractorii din Galați s-au adaptat vremurilor actuale și au modificat metoda accidentul. Polițiștii au aflat ca in decurs de cateva zile, trei galațeni au fost sunați de persoane necunoscute pentru a li se cere bani, motivul fiind ca o ruda s-a imbolnavit de Covid și are nevoie de tratament, conform…