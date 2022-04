VIDEO Anonymus a spart sistemul video de la Kremlin: „Vom dezvălui toate secretele voastre” Hackerii de la Anonymus au publicat, pe Twitter, imagini video de pe camerele de supraveghere din interiorul administrației de la Kremlin, susțin ei. Aceștia spun ca au spart sistemul de securitate și vor dezvalui toate secretele. Un grup de hackeri asociați Anonymous ar fi spart sistemul de supraveghere video al Kremlinului. Aceștia au publicat un […] The post VIDEO Anonymus a spart sistemul video de la Kremlin: „Vom dezvalui toate secretele voastre” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

