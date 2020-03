Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda rupturii care s-a instalat de la sfarșitul anului trecut și care conduce, incet, dar sigur, catre divorț, Andreea Balan și George Burcea au dat dovada de maturitate in fața celor doua fiice și au demonstrat ca sunt parinți responsabili. Ieri dupa-amiaza, , in casa nașilor, cei doi au sarbatorit-o…

- Aflata in prag de divorț, Andreea Balan a zambit astazi din nou și asta pentru ca fetița ei, Clara, a implinit recent 1 an, iar nașii i-au rupt turta. Artista a postat primele imagini de la eveniment, insa in niciuna dintre ele, soțul ei nu apare.Alaturi de fotografii, Andreea Balan a scris un mesaj…

- Astazi, Andreea Balan a lansat prima ei piesa, dupa ce s-a aflat de separarea de George Burcea. Pentru artista, „Inima de fier” este un cantec extrem de personal, pentru care s-a inspirat din propriile experiențe, unele extrem de dificile. Vorbind despre cumpenele din viața ei, Andreea Balan a adresat,…

- Andreea Balan a lansat in aceasta dimineața prima piesa dupa ce a anunțat separarea de George Burcea. Artista a ales aceasta zi deoarece este una speciala pentru ea: fiica cea mica implinește un an de cand a venit pe lume, iar tot in aceasta zi, in 2019, Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator.…

- Andreea Balan a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare in care a recunoscut ca divorțul dintre ea și George Burcea urmeaza. Cantareața a subliniat ca fiicele lor au nevoie de multa atenție in aceasta perioada dificila din viața lor și a ținut sa le mulțumeasca fanilor pentru susținere.…

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți, insa pana acum niciunul dintre ei nu a dorit sa faca o declarație publica. Andreea Balan se pare ca a luat fraiele in mana și nu a mai rezistat presiunii din social media. Dupa ce a fost acuzata de un fan ca și-ar fi inscenat divorțul, artista a avut o…

- Bomba in lumea mondena! George Burcea a facut primele declaratii despre zvonul despartirii de Andreea Balan! Dupa ce mai multe semne pareau ca indica o ruptura definitiva intre cei doi, sotul Andreei Balan a izbucnit in direct si a spus tot!