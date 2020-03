Stiri pe aceeasi tema

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Andreea Balan traverseaza o perioada delicata, dupa ce soțul ei a luat decizia de a-și parasi familia. Cu toate astea, vedeta demonstreaza din nou ca este o femeie puternica și lanseaza o noua piesa, chiar de ziua de naștere a fiicei sale, Clara. Micuța implinește astazi doi ani, iar cu aceasta ocazie,…

- La inceputul lunii martie 2019, Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana, iar perioada de recuperare a fost extrem de grea. Se pare ca, deși a trecut un an de atunci, artista este in continuare afectata de trauma prin care a trecut.Andreea Balan a acordat un interviu…

- George Burcea, soțul artistei Andreea Balan, a facut cateva dezvaluiri neașteptate din copilaria sa. Actorul a recunoscut cu durere in suflet ca a fost abuzat și maltratat de tatal sau. Andreea Balan, in varsta de 36 de ani, și George Burcea, in varsta de 33 de ani, formeaza o familie foarte frumoasa,…

- Rolul de mamica ii priește de minune Andreei Balan, care este absolut topita dupa fiicele ei și ale lui George Burcea. Exista și niște parți mai puțin pozitive ale experienței materne, așa cum chiar ea a impartașit pe rețelele de socializare.

- Andreea Balan trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei. Dupa ce a dat nastere a doi copii, vedeta are parte de evenimente care mai de care importante in viata fetitelor sale. Ella Maya, fetita ei cea mare, are astazi prima serbare de Craciun.