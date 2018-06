Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea din zona 1 Mai din Capitala, unde s-a petrecut crima cutremuratoare este inca șocata. Vecinii au vorbit despre comportamentul agresiv al copilului care și-a ucis bunica și au dezvaluit cateva episoade violente provocate de acesta. Bunica baiatului avea 96 de ani și a fost injunghiata de…

- Panica si teroare intr-un sat din judetul Buzau. Totul a inceput vineri, de la o femeie care si-a varsat furia pe tot ce a gasit in cale si a distrus mai multe geamuri si gradini, iar duminica, tatal sau l-a batut cu ranga pe un satean care a trecut prin fata curtii sale.

- Lucian Iliescu, consilierul general in cadrul Primariei Capitalei care propune scoaterea masinilor sub Euro 5 din Bucuresti, isi continua demersurile si cere conducerii PMB sa nu „bagatelizeze” acest proiect. Consilierul va modifica totusi unele termene din proiect.

- Un individ in varsta de 38 de ani din satul Medveja raionul Briceni, risca sa fie cercetat penal pentru incercarea de a introduce in țara pesticide chimice interzise și alte bunuri de larg consum nedeclarate. Incidentul a fost inregistrat la sfarșitul saptamanii precedente in punctul de trecere local…

- La Zadareni, in județul Arad, un copil de 11 ani a fost pur și simplu vandut de catre mama sa unor consateni, care au abuzat fizic de minor vreme de doi ani. De curand, despre aceste fapte au aflat polițiștii, care au inceput o ancheta și care au reușit sa probeze acuzațiile și sa ii […] The post VIDEO.…

- Azi noapte, la ora 01.40, patrula de ordine publica insoțita de un echipaj canin a oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Victoriei din municipiul Baia Mare. Polițiștii au identificat persoanele aflate in autoturism: conducatorul auto, un tanar de 21 de ani și un pasager de aceeași…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…