VIDEO Altădată deranjați de numărul mare de turiști, locuitorii unui sat austriac de poveste așteaptă reîntoarcerea lor Un sat austriac atât de pitoresc încât a trebuit sa limiteze numarul de turiști care îl vizitau anual acum tânjește dupa reîntoarcerea vizitatorilor pe strazile pustii, relateaza Reuters.



Hallstatt, cu o populație de 780 de locuitori, estimeaza ca a avut un milion de vizitatori anul trecut, înainte ca pandemia COVID-19 sa opreasca turismul internațional.



Alte locații turistice altadata sufocate de vizitatori dornici de selfie-uri se confrunta cu o soarta similara.



Majoritatea turiștilor ajung în Hallstatt cu autocarul pentru

Sursa articol: hotnews.ro

