Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 au dat duminica o declarație comuna dupa o intrunire video in care au discutat despre atacul Iranului asupra Israelului. Intr-o declarație comuna data dupa atacul Iranului asupra Israelului, liderii G7 condamna acțiunea Teheranului. „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” „Noi,…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) a anunțat, vineri, pe Facebook, ca l-a reclamat pe Marcel Ciolacu la Consiliul Național pentru Combatarea Discriminarii dupa ce premierul a declarat ca sute de mii de romani și-au luat anul trecut concedii medicale ”pentru ca ne-a durut spatele”, ”am stranutat și…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- CJ Ilfov a anunțat ca 597 de ochelari cu dioptrii au fost oferiți gratuit in prima saptamana a campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, in localitațile Ciolpani și Afumați. In cadrul programului ,,Ilfov, prin ochii tai”, desfașurat in perioada 29.01.2024 – 02.02.2024, locuitorii din Ilfov au avut oportunitatea…

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma dacilor, unde și-au pierdut viața, intr-un incendiu, 8 persoane, printre care și tineri și copii, a fost lasat sa iasa din spatele gratiilor, la o luna și cateva zile de la primul mandat de arestare. Magistrații de la Tribunalul Prahova au decis ca Dinicu sa stea…