VIDEO | Alertă în Rusia: Luni dimineaţa, explozie la baza aeriană Engels Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața este alerta aeriana in toata Ucraina, dupa mai multe atacuri cu rachete și obuze ale rușilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Rusia a transmis miercuri ca nu a primit nicio propunere privind o „incetare a focului de Craciun” in Ucraina, iar luptele se pare ca se vor prelungi pana la sfarșitul iernii, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia folosește cartușe vechi de 40 de ani, cu rata ridicata de eșec, pentru ca incepe sa epuizeze muniția dupa 10 luni de razboi in Ucraina, scrie Reuters, citand un oficial american, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia nu are superioritate aeriana in Ucraina din cauza pregatirii slabe și a pierderii personalului militar cu experiența, care nu poate fi ușor inlocuit, potrivit Ministerului Apararii din Regatul Unit, noteaza kyivindepndent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presa de stat rusa a afirmat duminica ca Ucraina a lovit un baraj din apropierea orașului strategic Herson cu rachete de fabricație americana, citand oficiali din regiune, anunța thehill.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 200 de persoane vor fi eliberate in cadrul unui schimb de prizonieri care va avea loc in estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele Volodimir Zelenski a asigurat luni ca Ucraina nu va fi intimidata de bombardamentele masive efectuate de Rusia, care au lovit infrastructuri energetice importante si s-au soldat cu cel putin 11 morti, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Recolta de cereale a Rusiei ar urma sa creasca cu aproximativ cinci milioane de tone pe an, in urma incorporarii a patru teritorii ucrainene, a anuntat marti ministrul Agriculturii, Dmitry Patrushev, transmite Reuters, potrivit Agerpres, Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…