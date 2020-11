Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor este in continuare in desfasurare intr-o serie de state-cheie, iar cursa pentru Casa Alba este extrem de stransa intre Trump si contracandidatul democrat Joe Biden, care anterior a facut apel la sustinatorii sai sa aiba rabdare si sa astepte numararea oficiala a voturilor. "Ne pregatim sa castigam…