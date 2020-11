VIDEO #alegeriSUA Donald Trump: Rezultatele alegerilor au fost "fenomenale"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a facut miercuri declaratii de la Casa Alba, afirmand ca rezultatele alegerilor au fost "fenomenale" si ca se pregateste pentru "o mare sarbatoare".

- Presedintele american Donald Trump are un cont intr-o banca din China, tara in care a incercat timp de cativa ani sa faca afaceri, pozand in acelasi timp in adversar veritabil al Chinei, spre deosebire, afirma el, de rivalul sau democrat Joe Biden la alegerile din SUA, scrie New York Times (NYT),…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a criticat din nou joi votul prin corespondenta, afirmand ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie nu va fi poate niciodata stabilit cu precizie, relateaza Reuters si DPA. "Din cauza acestei mase noi si fara precedent de buletine…

- Donald Trump a declarat marți ca a avut în vedere „eliminarea” președintelui sirian Bashar al-Assad în 2017, dar ca atunci șeful Pentagonului, Jim Mattis, s-a opus, remarci care contrazic ceea ce a afirmat președintele american, potrivit AFP."Aș fi preferat sa-l…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca va cere un "test antidoping" inaintea dezbaterii cu Joe Biden, vorbind despre suspiciunile sale in legatura cu adversarul sau democrat, scrie AFP. Fara a aduce vreun element tangibil, liderul de la Casa Alba a subliniat, intr-un interviu acordat…