- Democrații și-au asigurat miercuri controlul asupra Senatului american, dupa victoria lui Jon Ossoff în Georgia în fața republicanului David Perdue, transmit televiziunile americane, citate de AFP.Aceasta noua victorie, dupa cea a democratului Raphael Warnock pentru celalalt post…

- Democratul Jon Ossoff a castigat miercuri alegerile pentru Senat desfasurate in Georgia, oferind astfel democratilor controlul asupra Senatului SUA, potrivit mai multor media americane, printre care NBC si ABC, scrie dpa, potrivit Agerpres. Jon Ossoff, un regizor de filme documentare in varsta…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Candidatul democrat Jon Ossoff a revendicat miercuri victoria in alegerile senatoriale americane cruciale din statul Georgia in fata senatorului republican la final de mandat David Perdue, care nu si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP. "Georgia, multumesc pentru increderea pe care mi-ai acordat-o",…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden se pare ca a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile "fraudate", noteaza AFP preluat…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Cei doi CEO, Mark Zuckerberg si Jack Dorsey, si-au aparat practicile de moderare a continutului in timpul unei audieri in Congres, convocata dupa ce platformele au decis sa blocheze articole ale publicatiei New York Post referitoare la fiul candidatului prezidential Joe Biden. In remarcile sale de deschidere,…

- Deși distribuția votului final in Colegiul Electoral ar putea sa nu arate un vot atat de strans, cursele individuale in state precum Pennsylvania, Arizona și Georgia continua sa fie extrem de tensionate, mai ales in contextul in care Donald Trump continua sa piarda procente in statele absolut esențiale…