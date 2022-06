VIDEO Agresiuni la un centru social din Iasi. Lovituri si amenintari intre minori Conflict intre copiii internati la Centrul de Servicii Sociale din Tg. Frumos. Unul dintre acestia este lovit si terorizat de un altul, care instiga si alti copii sa il bata. Inregistrarile video au fost facute la inceputul anului. Intre timp, cel care a filmat, si el un copil institutionalizat la Centrul rezidential „O noua sansa” din cadrul CSS, a fost incredintat familiei. Centrul de Servicii Sociale din Tg. Frumos cuprinde sapte centre si case familiale cu 12 pana la 30 de locuri, putand sa gazduiasca pana la 132 de copii si adolescenti. „Scopul serviciului social Centrul Rezidential «O noua… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

