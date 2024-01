Stiri pe aceeasi tema

- Ian Ziering, 59 de ani, cunoscut pentru rolul lui Steve Sanders din serialul de televiziune Beverly Hills, 90210, pe care l-a jucat din 1990 pana in 2000, a fost implicat, duminica, 31 decembrie, intr-o bataie de strada cu o banda de motocicliști, pe Hollywood Boulevard din Los Angeles, relateaza TMZ.Nu…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca pe Bulevardul București din municipiul Ploiești are loc o agresiune intre mai multe persoane. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari,…

- In ziua de 24 decembrie a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii ramniceni au fost sesizați de catre un barbat de 31 de ani, din Ramnicu Sarat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca a fost agresat de catre o alta persoana. Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului s-a deplasat o echipa operativa…

- Capul de neuitat al extraterestrului din filmul „E.T”, legendarul halat de baie din „The Big Lebowski” si bluza purtata de printesa Diana in ziua logodnei sale vor fi puse in vanzare la sfarsitul saptamanii viitoare in Statele Unite in cadrul unei licitatii dedicate „legendelor de la Hollywood”, informeaza…

- Macaulay Culkin, actorul care a facut senzație cu rolul sau din „Singur Acasa”, interpretandu-l pe Kevin McCallister, și-a dezvaluit steaua de pe Hollywood Walk of Fame de pe Hollywood Boulevard din Los Angeles.

- BATAIE la Zlatna: Un tanar și-a luat un cunoscut la pumni, in plina strada. Cum s-a incheiat conflictul BATAIE la Zlatna: Un tanar și-a luat un cunoscut la pumni, in plina strada. Cum s-a incheiat conflictul La data de 21 noiembrie 2023, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore,…

- Indragitul actor Matthew Perry, , cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing din celebrul serial ,,Friends” a murit la varsta de 54 de ani. Actorul a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, in locuința sa din Los Angeles, informeaza publicația LA Times. Nu a fost gasit niciun indiciu…