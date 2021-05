Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Charles Grodin, cunoscut pentru rolurile din „Beethoven”, „Midnight Run” și „The Heartbreak Kid” a murit la 86 de ani. Grodin a fost o figura populara la Hollywood, despre care s-a spus ca vreme de decenii a starnit hohote de ras cu rolurile sale.

- Astronautul american Michael Collins, care a participat la misiunea Apollo 11, prima misiune cu echipaj pe Luna, a murit miercuri de cancer la varsta de 90 de ani, a declarat familia sa intr-un comunicat, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Monte Hellman, regizor al unor filme-cult precum "Two-Lane Blacktop", "The Shooting" si "Road to Nowhere", a murit pe 20 aprilie, la varsta de 91 de ani, la Eisenhower Medical Center in Palm Desert, California, ca urmare a unei caderi in locuinta sa cu o zi inainte, potrivit news.ro. Admirat…

- Actrita Helen McCrory, cunoscuta din serialul „Peaky Blinders” si trei filme „Harry Potter”, a murit la varsta de 52 de ani, a anuntat vineri sotul ei, actorul Damian Lewis, noteaza click.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „Cu inima franta anunt ca, dupa ce a luptat eroic cu cancerul,…

- Actorul Joseph Siravo, cunoscut pentru rolul din serialul ”The Sopranos”, a murit la varsta de 64 de ani. Actorul era foarte cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in serialul ”The Sopranos”, unde era tatal lui Tony Soprano. Chiar fiica lui a facut tragicul anunț in mediul online. Iata care a fost…

- Rapperul și actorul american DMX a murit la varsta de 50 de ani, la cinci zile dupa ce a suferit un infarct, anunța BBC. Cantarețul se afla la terapie intensiva și a murit alaturi de familia sa. Numele...

- Scriitorul american Larry McMurtry, castigator al premiului Pulitzer si co-scenarist la "Brokeback Mountain", a murit la varsta de 84 de ani, potrivit unei informatii confirmate pentru The New York Times de purtatorul de cuvant al familiei. Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare pana…

- Actorul american George Segal, nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", a murit marti in California, la varsta de 87 de ani, a anuntat site-ul Deadline.com, potrivit AFP. George…