- Activisti din miscarea ecologista Just Stop Oil, care se opun utilizarii energiilor fosile, au spart luni, la National Gallery din Londra, geamul de protectie al unui tablou de Velazquez, care fusese taiat cu un satar si in secolul al XX-lea de o sufrageta, informeaza AFP.

- In cadrul „Anchetei publice privind Covid 19”, o procedura oficiala, dar non-judiciara, in care sunt examinate practicile guvernamentale privind pandemia, Dominic Cummings, 51 de ani, principalul consilier al lui Boris Johnson (59 de ani) in perioada in care acesta era premier, a descris haosul din…

- Poliția Metropolitana din Londra (Met) s-a folosit noi puteri anti-protest draconice pentru a aresta manifestanții care susțin mișcarea Just Stop Oil impotriva schimbarilor climatice, spune presa britanica. The Guardian scrie ca forțele de ordine s-au folosit pentru prima data de secțiunea 7 a Legii…

- Șase femei au fost salvate dintr-un camion frigorific in Franța, dupa ce un mesaj de alerta trimis unui reporter BBC a declanșat o cautare transfrontaliera disperata, potrivit The Guardian. Acestea sperau sa ajunga in Marea Britanie sau Irlanda.Femeile, patru vietnameze și doua irakiene, au petrecut…

- Oamenii de stiinta au identificat 11 factori de risc pentru dementa si i-au folosit pentru a dezvolta un instrument care poate prezice daca o persoana va dezvolta aceasta afectiune in urmatorii 14 ani, informeaza The Guardian. Se preconizeaza ca numarul persoanelor care sufera de dementa la…

- Aproape jumatate dintre britanici regreta Brexitul, acuzand ca iesirea din UE le-a daunat economic si sustin ca ar trebui sa existe un alt referendum privind aderarea la UE in urmatorii 10 ani. Orasul portuar Grimsby, candva cel mai mare și mai prosper port al Europei, este acum o ruina și multe afaceri…

- O noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, ce provoaca ingrijorare in randul oamenilor de știința, din cauza numarului mare de mutații, a fost detectata la Londra, scrie The Guardian, citat de libertatea.ro .

- National Gallery isi extinde programul prin care permite vizitatorilor expozitiilor majore sa plateasca doar o lira sterlina pentru a intra la o a treia expozitie care se va deschide in aceasta toamna, scrie The Guardian.nitiativa „platiti ce doriti” a galeriei, care a fost lansata ca raspuns la…