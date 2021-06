Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, polițiștii din cadrul secției de Poliție Rurala Bascov, alaturi de jandarmi, pompieri și voluntari au desfașurat ample acțiuni pentru localizarea, cautarea și salvarea unui barbat ratacit intr-o padure din zona Budeasa-Micești. Barbatul, originar din Budeasa Mica, plecase in aceasta dimineața…

- Elevii Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” – Campina, care au fost admiși in acest an, viitorii politisti – au depus, astazi, 11 iunie, juramantul militar la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. ”Cei 77 de elevi, aflați in stagiu de practica in cadrul inspectoratului nostru, au jurat credința…

- Astfel, in ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 31 societați comerciale si 23 de mijloace de transport in comun.…

- Actiunile politistilor vranceni pentru protejarea fondului silvic conutinua In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, a fost aplicata o sanctiune contravenționala, fiind confiscați peste 68 metri cubi…

- Polițiștii rutieri argeșeni vor fi la datorie, in intervalul 29 aprilie-3 mai, in special pe tronsoanele de drum predispuse unor valori mari de trafic, pe fondul tranzitarii de catre conducatorii auto aflați in drum spre/de la locurile unde vor petrece minivacanța. In perioada minivacanței, in special…

- Curtea de Apel Pitesti a decis, joi, sa inlocuiasca masura arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pentru cei doi agenti de politie cercetati pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, informeaza…

- Unul dintre polițiștii de la Pitești, care au ucis o persoana in timpul arestarii, s-a pensionat, in timp ce al doilea a fost suspendat, in perioada cat este arestat preventiv. ”Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat sa transmita…

- Astazi, 25 martie, sub semnul Bunei Vestiri, aniversam 199 de ani de cand domnitorul muntean Grigore Dimitrie Ghica inmana marelui aga Mihaita Filipescu primul steag al institutiei, ce purta pe atunci denumirea de Agie, moment istoric considerat ziua de nastere a Politiei ca institutie moderna, aflata…