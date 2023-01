Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Tanarul din Galati care, vineri noapte, nu a oprit la semnalul politistilor din Buzau, fiind urmarit apoi in trafic, unde a accidentat grav un pieton, a fost retinut. Pietonul si politistul raniti in urma urmaririi sunt internati in stare grava. Potrivit IPJ Buzau, tanarul care nu are permis…

- O autospeciala a Poliției Județului Buzau a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DJ 203A, in localitatea Valea Ramnicului din judetul Buzau, in timp ce urmarea un sofer care nu oprise la semnal. Doua persoane – un polițist și un pieton – au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- O femeie a fost lovita de tren in halta Branești, Ilfov. Deși trenul avea semnale acustice și chiar a semnalizat apropierea de halta, femeia, care vroia sa treaca peste calea ferata, a crezut ca are timp și a grabit pasul. Dar in ultima clipa, a fost lovita de tren. Imaginile au fost surprinse de un…

- Legea care prevede reducerea de la 21 ani la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE si de la 24 ani la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala, a fost promulgata, vineri, 30 decembrie. De asemenea,…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- Un barbat a lovit, luni dimineața, cu mașina o fata de 10 ani pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Acesta a fost prins de polițiștii din Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc luni dimineața pe DN 14, in localitatea Șura Mare. In timp ce traversa strada pe trecerea […]…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a condus baut un autovehicul. Dupa ce a fost oprit de poliție, acesta s-a muta pe scaunul din dreapta și a incercat sa-i convinga pe agenți ca nu el a condus autovehiculul, deși era singur in mașina. Potrivit anchetei polițiștilor,…