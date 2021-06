Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, in noaptea de duminica spre luni, pe autostrada Arad – Nadlac, sensul de mers inspre Punctul de Trecere a Frontierei. Au fost ranite 16 persoane aflate intr-un microbuz inmatriculat in Cehia, iar una a decedat. S-a activat Planul Roșu de Intervenție.

- ​Autoritatile au activat planul rosu de interventie, luni dimineata, dupa un accident soldat cu 13 raniti si un decedat, produs pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier MORTAL, la ieșirea din țara: O persoana a DECEDAT și 16 sunt ranite, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR Un accident rutier mortal s-a petrecut in aceasta dimineața, 14 iunie, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR pe A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația este restricționata…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja, in cel mult o saptamana, la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II, centre de vaccinare anti-COVID-19. Decizia vine dupa ce straini și romani au trecut in Arad numai pentru a se imuniza. In felul acesta, doritorii se…