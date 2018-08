VIDEO A murit Ed King, chitaristul trupei Lynyrd Skynyrd

Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul american Ed King, fost membru al trupei de rock Lynyrd Skynyrd si unul din compozitorii celebrei piesei 'Sweet Home Alabama', a murit la 68 de ani, potrivit unui comunicat postat joi pe contul de Facebook al artistului si citat de EFE, potrivit Agerpres. "Cu mare durere anuntam decesul…

- Producatorul si muzicianul american Richard Swift, colaborator al trupelor The Black Keys si Shins, a murit la varsta de 41 de ani, potrivit unui anunt facut de Dan Auerbach, citat de The Hollywood Reporter.Auerbach, fondator al The Black Keys, a scris pe contul sau de Instagram: „Astazi,…

- Vinnie Paul Abbott, fostul baterist al trupei Pantera, a murit la varsta de 54 de ani. Decesul a fost confirmat de un reprezentant de-al sau, potrivit Billboard. Pana in prezent, nu se cunosc cauzele morții. “Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul a trecut in neființa. Paul era cunoscut pentru munca sa…

- Danny Kirwan, chitarist care a cantat pe cinci albume al trupei britanice Fleetwood Mac in anii 1960, a murit la varsta de 68 de ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Mick Fleetwood, care l-a cooptat pe Kirwan in Fleetwood Mac, pe cand avea doar 18 ani, a confirmat moartea sa sambata, aducandu-i…

- Tragedie pentru lumea muzicii! Un cantEre: indrEgit de folk a murit intr-un accident de ma"inE, impreunE cu doi membri ai trupei sale, informeazE hindustantimes.com. Artistul "i echipa lui se intorceau de la un concert pe care l-au sus:inut vineri noapte.