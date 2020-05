Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ana Morariu sau Tanti Miti, asa cum ii spuneau cei care o cunosc, a decedat ieri la varsta de 107 ani si aproape 11 luni. Ultimii ani din viata si i-a trait la caminul de batrani din Gherla, acolo unde avea multi prieteni.

- Tenisul mondial este oprit in aceste momente din cauza pandemiei, iar mulți sportivi și-au exprimat in ultimele zile regretul ca nu pot fi pe terenul de joc. Dupa ce Simona Halep a vorbit despre viata sa in carantina și cat de greu ii este sa stea departe de meciurile oficiale, a venit timpul altei…

- Din mijlocul dezastrului o romanca stabilita in Frosinone, un orașel de langa Roma, face apel catre Romania, indemandu-i pe toți cetațenii sa stea in casa. „Lucrurile sunt mai grave decat se crede. Nici italienii n-au crezut și acum suntem la un pas sa vina armata sa ne imparta mancare cu rația. Stați…

- O cititoare Libertatea stabilita in Franța ne-a trimis un mesaj relaxat acum o saptamana. Impreuna cu ea, redacția Libertatea a avut ideea de a o ruga sa țina jurnalul unei saptamani, neștiind ce va urma.Privite retroactiv, notițele unei femei middle class de 47 de ani poarta acum cu ele o marturie…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta oficial ca au fost confirmate inca sase cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate in tara noastra ajunge astfel la 95. La 100 de cazuri, se intra in a treia fata de interventie impotriva epidemiei.Caz…

- Au fost confirmate patru noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat de 32 de ani, o femeie de 41 de ani, o femeie de 33 de ani si un barbat de 36 de ani. Bilantul total ajunge acum la 86 de cazuri de coronavirus in tara noastra. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timisoara, venit…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Doi barbati si o femeie, sositi duminica in Galati, din Italia, dupa ce au calatorit intr-un microbuz cu o femeie, care ar fi intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus, au fost plasati in carantina. Potrivit autoritatilor sanitare, cei trei au calatorit din Brescia pana in Romania cu un…