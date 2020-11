Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 5 noiembrie a avut loc o noua ședința de Guvern, la Palatul Victoria, la care a participat și președintele Klaus Iohannis. In cadrul acestei ședințe s-a vorbit despre masurile necesare care trebuie implementate pentru a minimiza efectele pandemiei de coronavirus. Șeful statului a subliniat ca…

- La ședința de la Palatul Victoria sunt prezenți ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful DSU, Raed Arafat, conform Romania TV. Ședința de urgența a fost convocata de catre premierul Ludovic Orban, iar tema de discuție este evoluția pandemiei de COVID-19.…

- Cabinetul Orban se va reuni, miercuri, in sedinta, la ora 19,00, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Ședința vine in contextul in care avem o explozie a cazurilor de Covid-19, iar președintele Klaus Iohannis a trasat o serie de directive Guvernului.Citește și: Mihai…

- Al doilea test al premierului Ludovic Orban pentru COVID-19 a iesit negativ si astfel seful Executivului va fi prezent la Palatul Victoria. Orban va participa joi la sedinta de Guvern de la ora 17.00.

- "Pot sa va confirm ca am avut aceasta discutie cu presedintele si cu premierul", a declarat Nicusor Dan, conform News.ro. Candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS la Primaria Capitalei a mai precizat ca s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria, dupa discutiile cu presedintele…

- Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene incercand, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie,…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera daramarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul in Parlament in timpul ședinței in care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus, inceperea…

