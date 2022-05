Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele momente inainte de inceperea paradei militare. Sunt vizibile mai […] The post VIDEO. A inceput marea parada la Moscova. Vor zbura avioane supersonice de vanatoare, dar si avionul ”Apocalipsei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .