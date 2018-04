Stiri pe aceeasi tema

- Trei drumuri judetene din Dolj sunt luni seara inchise, intrucat utilajele de deszapezire nu au putut indeparta zapada din cauza viscolului. Potrivit ISU Dolj, DJ 553 Poiana Mare - Maglavit - km 24-41, DJ 561E - Bailesti - Seaca de Camp - km 0-11 si DJ 551A intre satele Gioroc si Puturi sunt blocate,…

- Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temisan, Anca Turcasiu si multi alti artisti au venit, sambata, in Ploiesti, la mormantul Madalinei Manole din Cimitirul Bolovani, au aprins lumanari si au adus un omagiu „fetei cu parul de foc”. La Biserica Sfanta Treime din oras a avut loc o slujba de pomenire.

- Politistii de la Serviciul Rutier al IPJ Dolj au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de peste 63.000 de lei in urma unei razii de amploare efectuate joi in municipiul Bailesti, judetul Dolj, in cadrul careia au legitimat 430 de persoane si au controlat 318 autovehicule, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Politisti din Bailesti impreuna cu lucratori din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast, insotiti de un specialist din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au organizat, ieri, o actiune pentru prevenirea si combaterea comerțului ilicit. In urma efectuarii unor ...

- Patru perchezitii au avut loc in comuna Cosoveni si in municipiul Bailesti la sediul mai multor societați comerciale și domiciliile persoanelor fizice avand calitatea de administratori statutari sau de fapt ai respectivelor persoane juridice. Potrivit IPJ Dolj, perchezițiile au fost ...

- Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, sambata, o atentionare nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN. Valabila de la pranz si pana la ora 15, atentionarea vizeaza o serie de localitati din judetul Dolj, dupa cum urmeaza: “Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Afumati,…

- ????????????? Sub indrumarea profesorilor de limba romana Cristina Diniș Adam, Violeta Cosma și sprijiniți de conducerea unitații de invațamant, elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra au aniversat 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. In cadrul proiectului educativ…

- Actrita si regizoarea Alina Grigore, scenaristul Ioan Antoci si criticul de film Flavia Dima sunt cei trei romani selectati in programul Berlinale Talents, dedicat tinerilor creatori din domeniul cinematografiei, ce se desfasoara intre 17 si 22 februarie, in cadrul Festivalului International de Film…