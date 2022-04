(VIDEO) 61 de percheziții la traficanți de droguri Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara , sprijiniți de polițiști din cadrul brigazilor și serviciilor de combatere a criminalitații organizate Alba-Iulia, Hunedoara, Sibiu, Oradea, Craiova, Mehedinți, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, efectueaza 61 de percheziții domiciliare, in județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

