VIDEO! 35.000 de mp de cultură de grâu, arsă în întregime, în Argeș, din cauza unei țigări Incendiu in comuna Buzoești, sat Tomșanca, la un lan de grau. Pe acest teren nu se desfașurau activitați de recoltare, incendiul plecand, probabil de langa strada. Au ars aproximativ 35.000 de mp de cultura de grau, iar cauza probabila de izbucnire a incendiului este o țigara ajunsa in șanț. La puțin timp dupa acest eveniment un alt incendiu de vegetație uscata, produs la circa 4000 mp intr-o zona greu accesibila, tot in localitatea Buzoești, amenința sa se extinda la un spațiu de depozitare al cerealelor. In ambele situații intervenția pompierilor a fost sprijinita cu utilaje agricole care au… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Provocare lansata tinerilor și studenților talentați: ”Festivalul Concurs de Muzica”. Casa de Cultura a Studenților Pitești, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, organizeaza in perioada 09.07.2021 – 30.07.2021 Festivalul Concurs de Muzica, care se va desfașura online, manifestare la care…

- sursa foto: Info Sud-Est/ Andreea Pavel Mai multe vestigii istorice de aproape 2000 mii de ani sunt in pericol din cauza amenajarii unor food-trucks-uri chiar in fața acestora, in Parcul Arheologic al Constanței. sursa foto: Info Sud-Est/ Cristian Andrei Leonte Reporterii Info Sud-Est au surprins, joi,…

- Targul saptamanal al Piteștiului ramane inchis din cauza prelungirii starii de alerta. Avand in vedere interesul mare al cetațenilor, Primaria Municipiului Pitești informeaza ca Targul Saptamanal ramane inchis pentru inca 30 de zile, potrivit Hotararii de Guvern nr.636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea…

- Programate pentru marți, 1 Iunie, suita de activitați recreative, sportive și artistice dedicate sarbatorii Zilei Copilului, vor fi amanate pana duminica, 6 Iunie. Decizia a fost luata din cauza condițiilor meteo nefavorabile, de ploi abundente și vreme schimbatoare care se anunța pentru zilele urmatoare.…

- Mare atenție la lucrurile pe care le lasați in mașina! Un autoturism a ars in intregime, sambata, la Baia Sprie, din cauza unei brichete defecte lasate in interior, pe bancheta. Din fericire, nu au fost victime. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați ca pe strada Bujorului…

- O caruța a luat foc in comuna argeșeana Cetațeni. Au intervenit pompierii cu o autospeciala de stingere pentru lichidarea incendiului. Au ars fanul, circa 500 de kg, și caruța pe o suprafața de aproximativ 50%. Cauza probabila: scantei mecanice.The post O caruța a luat foc intr-o comuna argeșeana first…

- „In calendarul nostru, dupa Mihai Eminescu (15 ianuarie) și dupa Dragobete (24 februarie), urmeaza Lucian Blaga, filosoful de Primavara (9 mai), pe care il sarbatorim de obicei la Sebeș-Lancram.” (acad. Alexandru Surdu, Ganduri despre Lucian Blaga). Personalitate reprezentativa a spiritualitații romanești…

- Azi dimineața, in jurul orei 01.46, pompierii din cadrul Detașamentului Curtea de Argeș au fost solicitați sa intervina, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca in localitatea Salatrucu, cu trei autospeciale de stingere si un echipaj SMURD. La sosirea forțelor,…