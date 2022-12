Stiri pe aceeasi tema

- Un camion și un microbuz s-au ciocnit in districtul Șahtiorski din Republica Populara Donețk, ucigand 16 persoane, informeaza agenția TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Casa familiei sportivei Elnaz Rekabi, care in aceasta toamna a atras atentia lumii asupra sa pentru ca a concurat fara hijab, a fost demolata, relateaza IranWire, potrivit cnn.com. The tyrant regime in Iran demolished climber #ElnazRekabi's family vacation home, after she refused to wear the compulsory…

- Autoritațile au dispus controale in bazele militare, la nivel preventiv, dupa ce sapte militari romani, acuzati ca au furat 7 tone de carburanti de la Baza Mihail Kogalniceanu, au fost arestați, a anunțat vineri ministrul Apararii, Angel Tilvar, la Digi24. „Am avut discuții inca de la intoarcerea mea…

- Autoritatile americane au retinut un suspect in urma atacului de luni de la Universitatea Virginia in urma caruia trei membri ai echipei universitare de fotbal au fost ucisi, informeaza Reuters.

- Forțele ruse au distrus infrastructura orașului Herson, din sudul Ucrainei, inainte de a se retrage. Autoritațile lucreaza pentru a restabili viața normala in oraș. Volodimir Zelenski i-a acuzat pe soldații ruși de crime de razboi și de uciderea civililor in Herson.

- Peste 5.000 de militari rusi sunt incercuiti de fortele ucrainene in orasul Liman din estul Ucrainei, in regiunea Donetk. Unii au inceput sa se predea și „au o mulțime de morți și raniți”, spune un oficial ucrainean. Anterior, trupele ruse cerusera superiorilor permisiunea de a se retrage din zona,…

- Elvetia intentioneaza sa faca serviciul militar obligatoriu si pentru femei, așa cum se intampla in Israel sau Coreea de Nord. Țara Cantoanelor este una dintre putinele tari europene unde serviciul militar inca este obligatoriu pentru toti barbatii. Parlamentul elvețian a luat miercuri in discutie posibilitatea…