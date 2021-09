VIDEO #11septembrie Preşedintele Joe Biden s-a recules la Pentagon Joe Biden a incheiat sambata ceremoniile care au marcat 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie, cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite, mergand la Pentagon, in apropiere de Washington, unde un avion s-a prabusit, omorand 184 de persoane, potrivit AFP. Sediul Departamentului Apararii a fost ultima etapa a vizitei presedintelui american, care a mers la cele trei situri indoliate de atacurile retelei islamiste Al-Qaida, soldate cu aproximativ 3.000 de morti la 11 septembrie 2001. Presedintele democrat s-a recules la Memorialul de la Pentagon, impreuna cu sotia sa, Jill… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat într-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile împotriva orasului New York si Washington, D.C., care au declansat un efort enorm…

