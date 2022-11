Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul public al Ucrainei a raportat ca loviturile au vizat […] The post Video. 100 de rachete lansate de ruși. Cel mai puternic atac asupra Ucrainei de la inceputul invaziei in timp ce liderii mondiali sunt la G20 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…