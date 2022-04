Stiri pe aceeasi tema

- PETROLUL PLOIEȘTI – FC BUZAU 0-0 George Marin Stadion: „Ilie Oana”. Spectatori: 6000. Petrolul:R. Avram – Pașov, Meijers, Huja, Țicu (cpt.) – Prejmerean (65 Tucaliuc), Cebotaru – M. Constantinescu (81 M. Bratu), Boțogan (81 Pirvulescu), Dr. Gheorghe (22 Saim Tudor) – Jarovic (65 Coman). Rezerve neutilizate:…

- Campioana la categoria U12 anul trecut, la Costinești, echipa de baschet a CSM Ploiești – generația 2009, antrenata de profesorul Ionuț Ivan, este in grafic pentru o performanța importanta și la U13, avansand in faza semifinala a campionatului, cu victorii pe linie (12). In aceasta faza a campionatului,…

- Actrița Cerasela Iosifescu va putea fi urmarita intr-un nou one-woman show. Spectacolul Barbații mint mai mult, femeile mai bine de Mihai Ispirescu, in regia lui Mircea Cornișteanu și scenografia lui Puiu Antemir va avea premiera in 19 și 20 februarie 2022, la ora 19:00, in Sala I.D. Sirbu a teatrului.…

- In urma secvențierilor realizate in ultima saptamana, procentul probelor cu noua tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2 urcat la 100%, arata concluziile unui studiu desfașurat de rețeaua privata de sanatate Medlife și citat de news.ro. Potrivit raportului, din a doua jumatate a lunii februarie sunt…

- In cele patru partide de polo feminin pentru categoria U19 disputate in bazinul de la Targu Mureș, gazdele de la CSM au obținut trei victorii și au cedat o singura partida, in ultima etapa, 10-12 (2-1, 1-4, 3-5, 4-2) cu Dinamo Bucuresti. Mureșencele antrenate de Cristian Ispir si Andreea Maier (Lungu)…

- Targoviște, mascații au descins la traficanții de droguri care foloseau monede virtuale, la data de 3 februarie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița, in colaborare cu polițiștii brigazilor de combatere a criminalitații organizate Ploiești și Pitești și polițiștii Serviciului…

- Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, la Tg. Mureș | Astazi, ora 19.00, in sferturile de finala ale Cupei CEV Astazi, ora 19.00, in Sala Sporturilor din Tg. Mureș, se disputa manșa tur a sferturilor de finala ale Cupei CEV, intre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet (returul, in 2 februarie, la ora 21.00,…

- N.D. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizeaza, vineri,14 ianuarie a.c., la ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10, vernisajul expoziției „In honorem Nicolae Simache (1905 – 1972)”. Este o expozitia omagiala, organizata la 50 de ani de la disparitia istoricului,…