- Grupul Steel Blues Quintet a susținut un concert la Timișoara in seara de miercuri, spectatorii aflați in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” avand parte cu aceasta ocazie de o seara agreabila. Alaturi de standardele blues și nu numai, interpretate de muzicienii de pe scena, seara a fost și o veritabila…

- Festivalul „Les Films de Cannes” revine anul acesta la Timișoara. Publicul va putea vedea intre 12 - 14 noiembrie, in premiera, cele mai importante și premiate filme ale anului. Proiecțiile vor avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara și in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”.…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a respins, marti, recursul formulat de primarul Dominic Fritz si Consiliul Local Timisoara (CLT) impotriva sentintei Tribunalului Timis, care a dispus, in luna august, suspendarea noii organigrame promovate de edil fara dezbatere publica prealabila, care presupune desfiintarea…

- Primaria Timișoara a reușit, dupa aproape doua luni, sa schimbe marcajele dinspre str. Banatul spre str. Budai Deleanu. Șoferii s-au declarat nemulțumiți inca din luna august, cand municipalitatea a terminat de reparat strazile din zona.

- Decizia instanței din Cluj vizeaza anularea a trei Hotarari de Guvern. Este vorba despre HG 990/17 septembrie 2021, HG 826/5 august 2021 și HG 932/9 septembrie 2021 Prin HG 990/17 septembrie 2021 s-a introdus certificatul verde Covid-19 cand rata de infectare depașește 3 cazuri la mie, dar nu depașește…

- ​​Curtea de Apel din Cluj a anulat marți ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID. Decizia nu este insa definitiva. „Respinge exceptia tardivitatii modificarii de actiune. Respinge exceptia nulitatii cererii…

- Curtea de Apel Cluj a dat caștig de cauza marți unor persoane care au chemat in instanța Guvernul și Ministerul de Interne și a decis sa anuleze hotararile de guvern care introduceau folosirea certificatului verde Covid pentru accesul in restaurante, nunți și alte evenimente, cat și cea care prelungește…

- RESITA – Pus sa prioritizeze proiectele pentru finantarea PNRR, edilul le-a ales pe cele doua! In cadrul unei discutii purtate cu reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii, primarul Ioan Popa a subliniat ca e constient – cum spunea si ministrul Ghinea, ca PNRR nu e Mos Craciun – ca trebuie prioritizate…