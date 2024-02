Tribunalul Constanta respinge intrarea in insolventa a SC Balkan Marine Bunker Assets SRL! Firma este controlata de o companie din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Balkan Marine Bunker Assets SRL a fost fondatata in luna iulie a anului 2021, se ocupa de ativitati de servicii anexe transportului pe apa, are sediul pe strada Traian, din Constanta, si este controlata de GPN Foreign Assets Management LLC, din Rusia. Tribunalul Constanta a fost investit cu solutionarea…

- In noiembrie 2019, Administratia Porturilor Constanta a obtinut de la municipalitate autorizatia de desfiintare nr. 120 "Desfiintare lucrari de executare conform A.C. nr. 201 13.02.2006 laquo;Amenajari dig de larg pentru acostare nave in asteptare Port Constanta Nordraquo;ldquo;, lucrarile urmand sa…

- Alboram SRL are sediul social in Lumina, iar asociat unic este Constructii Hidrotehnice SA, firma cu sediul in Iasi. Constructii Hidrotehnice SA, firma care controleaza compania Alboram SRL, este o companie la care actualul presedinte CJ Constanta, Mihai Lupu, a avut calitatea de presedinte al Consiliului…

- Potrivit Termene.ro, Util Sof Construct SRL a fost fondata in ianuarie 2013, se ocupa de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, are sediul social pe strada Mircea Cel Batran, din Constanta, si este controlata de Dula Ion Marian, asociat unic si administrator. Pentru anul…

- Albet Impex SRL a fost fondata in 1993, se ocupa de comerul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, are sediul social in Piata Tomis III, Constanta Societatea comerciala Albet Impex SRL, cu sediul social in Piata Tomis III, Constanta,…

- Potrivit Termene.ro, SC Furnisoft SRL se ocupa de fabricarea de mobila, si este controlata de Uzum Neculae Nicu, care mai apare ca administrator special al Domus Nuvo SRL. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei Furnisoft S.R.L.…

- Continue reading Romaero, companie de stat specializata in productie și servicii in domeniul aeronauticii, și-a cerut insolvența la Tribunalul București, administrator provizoriu e o firma din Cluj at Info real.

- Halep Mihai, Halep Gheorghe si Halep Tanta au calitatea de creditor. Compania SNH Gold Imperial SRL fosta Cubit SRL , firma detinuta de Stere Halep, tatal cunoscutei tenismene Simona Halep, are calitatea de debitor. Trei persoane fizice cer insolventa companiei SNH Gold Imperial SRL fosta Cubit SRL…