Victorie la Cremona pentru Parma, cu gol al lui Dennis Man Echipa italiana Parma a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-1, gruparea Cremonese, in etapa a 8-a din Serie B. Dennis Man a marcat golul victoriei, iar Parma este pe primul loc al clasamentului, potrivit news.ro. A fost un meci cu goluri multe la Cremona: trei acordate si alte doua anulate. Cu Dennis Man titular, Parma a inceput cu un gol in minutul 4 – prin Sohm, gol pe care VAR nu l-a validat. A urmat golul anulat lui Cremonese, in minutul 27, pentru un ofsaid. Scorul a fost deschis in repriza secunda, de oaspeti, prin Hernani, in minutul 54. Cremonese a egalat in minutul 64,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

