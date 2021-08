Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in luna iunie, alocarea din bugetul județean a sumei de 20.000 de lei pentru organizarea la Targu Mureș a Finalei Campionatului Național de Box la Seniori. Competiția este organizata de Asociația Club "Ring Box" și se va desfașura…

- Echipa masculina de baschet CSU Targu Mureș se menține pe primul loc și dupa etapa a treia din cadrul turneului final al Ligii I. Mureșenii au invins in turneul disputat in sala Olimpia din Ploiești in a treia partida cu 80-65 (19-10, 25-22, 16-20, 20-13) formația Agronomia București și ii așteapta…

- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a declarat sambata, 29 mai, ca Institutul a reusit efectuarea celui de-al doilea transplant cardiac din Romania din acest an si de dupa declansarea…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook joi, 20 mai, ca in aceeași zi a participat la o intalnire cu un antreprenor in cadrul careia s-a discutat pe tema inființarii unui nou skatepark in Parcul Municipal, dar și despre renovarea…

- Prințul Dimitrie Sturdza a vizitat vineri, 14 mai, locația din incinta Facultații de Farmacie a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș care gazduiește, pana luni dimineața la ora 8.00, "Maratonul vaccinarii". "Aș vrea sa il felicit pe…

- Coordonatorul campaniei de Vaccinare Anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița se afla de ieri la Targu-Mureș, fiind prezent astazi la startul Maratonului de vaccinare de la UMFST. Acesta spune ca raspunsul imun e mai puternic dupa vaccinare decat dupa boala naturala: Este un concept acesta, al imunitații de…

- 10 fluxuri de vaccinare sunt pregatite pentru cele trei zile și trei nopți programate de autoritați pentru imunizarea fara programare, doar pe baza actului de identitate. Cadrele medicale care vor asigura vaccinarea in cadrul Facultații de Farmacie a UMFST provin de la cele doua spitale din Targu-Mureș…

- Cei mai buni jucatori de teqball din Romania s-au intrecut in cadrul etapei a II-a a Circuitului Național de Teqball intitulat Romanian Teqball Challenger Series, competiție desfașurata in incinta Complexului de Sport și Agrement "Weekend" din Targu Mureș, in perioada 8-9 mai, sub egida Federației Internaționale…