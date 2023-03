Stiri pe aceeasi tema

- In ultima etapa din sezonul regular al Superligii, Farul joaca acasa cu Rapid Bucuresti, sambata, 11 martie, de la ora 20.30. Farul Constanta a pierdut, scor 0 2, meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 29 a, penultima a sezonului regular al Superligii. Aflati pe primul loc in clasament…

- In etapa a 29 a a Superligii, liderul clasamentului, Farul Constanta, a pierdut in aceasta seara meciul din deplasare cu U Cluj, scor 0 2, "marinariildquo; punand astfel capat unei perioade de sase etape fara esec, iar in ultimele patru meciuri nu primisera niciun gol.In partida de pe Cluj Arena, care…

- CS Mioveni joaca azi, de la ora 17, cu U Cluj, in etapa 25 a Superligii. Meciul se disputa la Mediaș, deoarece clujenii au terenul foarte prost pe Cluj Arena. In clasament, cele doua echipe sunt desparțite de doar 7 puncte. Gazdele sunt pe 14 cu 23 de puncte, in timp ce oaspeții sunt tot […]

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…

- Ca și Universitatea Cluj, UTA incearca sa scape de gazonul prost de pe propriul stadion. „Șepcile roșii” au anunțat deja ca parasesc „Cluj Arena” și intenționeaza sa joace la Mediaș urmatoarele partide de campionat.

- Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anuntat ca meciul cu CS Mioveni, programat initial pe Cluj Arena, in etapa a 25-a a Superligii, va avea loc la Medias, din cauza starii terenului de pe stadionul clujean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa saptamana neașteptatului eșec de pe terenul „lanternei roșii” a ierarhiei la zi a SuperLigii, CS Mioveni, scor: 0-1, pentru ocupanta locului al VII-lea, FC Petrolul Ploiești, au urmat vremuri grele, din aproape toate punctele de vedere. Insuccesul a fost cu greu digerat de catre suporterii „lupilor”.…