Victorie importantă în deplasare! SCM Poli se impune la Buzău, dar mai are de lucu SCM Politehnica Timișoara a invins HC Buzau, in deplasare, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii Naționale. Alb-violeții au facut o repriza secunda excelenta și obțin al doilea succes extern al sezonului, dupa un meci echilibrat. Gazdele au inceput cu 3-0, dar Marjanovic și Sadoveac au adus rapid echipa viola in joc. Totuși, gazdele ... The post Victorie importanta in deplasare! SCM Poli se impune la Buzau, dar mai are de lucu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

