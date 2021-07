Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a invins, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Lincoln Red Imps, intr-o partida disputata pe „Victoria Stadium” din Gibraltar, contand pentru prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Gazdele au deschis scorul in ultimele secunde ale primei reprize, prin Marcos…

- FCSB, care a fost cap de serie, va evolua cu Kolos Kovalivka (Ucraina) daca va ajunge in turul al treilea preliminar al Conference League, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon, potrivit Agerpres. Mansa a treia se joaca la 5 august, in deplasare, si la 12 august.…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in prima etapa a sezonului 2021/2022 din Liga 1. Golul a fost marcat de Andrei Ivan, in minutul 55. La finalul aprtidei, capitanul Nicușor Bancu a vorbit despre șansele la titlu și urmatorul meci al Craiovei, cel cu KF Laci in Conference League.…

- Argentina a obținut a doua sa victorie la actuala ediție a Copei America. Naționala "albiceleste" a invins, la Brasilia, reprezentativa Paraguayului cu scorul de 1-0.Golul, care s-a dovedit a fi decisiv, a fost marcat de Alejandro Gomez in minutul 10.

- Elevii lui Dinu Todoran vor juca in prima mansa a turului doi preliminar, la București, pe 22 iunie, iar returul va avea loc o saptamana mai tarziu, in Kazahstan. Numele adversarului celor de la FCSB este unul nou pentru echipele romanești, astfel ca duelul dintre cele doua va reprezenta o premiera.Intra…

- Reprezentativa Danemarcei a fost invinsa, sambata, la Copenhaga, cu scorul de 1-0, de selectionata Finlandei, intr-un meci din grupa B a Campionatului European de fotbal. Finlandezii sunt debutanti la Euro. Golul a fost marcat de Pohjanpalo, in minutul 59. In minul 74, danezul Hojbjerg…

- Elena-Gabriela Ruse, locul 174 WTA, a acces, marti, in turul al doilea al calificarilor pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros. E a invins-o, in prima mansa, cu scorul de 6-2, 0-6, 6-0, pe frantuzoaica Aubane Droguet, locul 731 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci…

- Nationala de fotbal juniori U16 a Romaniei afla intr-un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea. Tinerii tricolori nascuți in anul 2005, coordonați de selecționerul Victor Ene, au disputat marți, 11 mai, de la ora 11.00, un meci amical in fața selecționatei similare a Republicii Moldova,…