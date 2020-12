VICTORIA releases ‘UGLY CRY’, one of Bulgaria’s potential Eurovision 2021 songs VICTORIA has released the music video for her last single for 2020, “UGLY CRY”. The track will be one of her potential Eurovision 2021 songs. The official Bulgarian entry will be presented in March and in case “UGLY CRY” is chosen, a 3-minute Eurovision version will be released. “UGLY CRY” shows a different side to VICTORIA; a heavier, hard hitting beat underlies tense strings as VICTORIA examines the difference between the public and private persona, imploring the listener to love her ‘better side’. Inspired by the difference in the way she was treated before and after Eurovision success, VICTORIA… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

